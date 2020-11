Problema alla coscia per Carles Perez: è in forte dubbio per Roma-Cluj

NOTIZIE ROMA CALCIO – Problema muscolare per Carles Perez, lo spagnolo ora rischia di fermarsi di nuovo e saltare Roma-Cluj, gara di Europa League nella quale sarebbe stato molto probabilmente titolare.

Il giocatore spagnolo oggi non si sta allenando in gruppo per un risentimento alla coscia sinistra: per lui solo differenziato. E’ dunque in forte dubbio per la gara di giovedì sera.

Non è un momento particolarmente felice per Carles Perez: il giocatore si è dovuto fermare prima per il Covid e poi per una tonsillite. Ora questa noia muscolare. La speranza è che si tratti solo di uno stop precauzionale.

Redazione Giallorossi.net