AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 3 novembre 2020:

Ore 11:00 – La storica azienda di abbigliamento Tombolini, eccellenza marchigiana del Made in Italy, sarà per la seconda stagione consecutiva fornitore ufficiale dell’AS Roma. Lo rende noto il club giallorosso con un comunicato.

Ore 10:20 – Sarà Matej Jug l’arbitro che dirigerà la sfida di Europa League tra Roma e Cluj, in programma giovedì alle 18:55. Lo sloveno sarà coadiuvato da Matej Žunič e Manuel Vidali.

Ore 9:40 – La Roma incrocia le dita: è atteso per domani l’esito del ricorso, presentato dall’avvocato Conte insieme a Guido Fienga, contro il 3 a 0 a tavolino di Verona. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Fuga di notizie sulle condizioni di Francesco Totti, colpito dal Coronavirus. Secondo Leggo il Capitano avrebbe avuto la febbre alta e ieri avrebbe avuto un leggero peggioramento, mentre per Il Messaggero l’ex calciatore sta meglio ed è senza febbre. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Fonseca pronto all’ennesimo turnover in Europa League contro il Cluj: per l’allenatore infatti la priorità resta il campionato e la corsa al quarto posto.

Seguiranno aggiornamenti…