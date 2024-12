Totti indagato per la figlia sola a casa: in procura un video registrato da Ilary

AS ROMA NOTIZIE – Una guerra senza esclusione di colpi si combatte tra Francesco Totti e Ilary Blasi da ormai due anni e mezzo, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. L’ultimo capitolo di questa faida giudiziaria è la denuncia che la conduttrice televisiva ha presentato alla Procura capitolina contro l’ex marito, accusandolo di aver lasciato Isabel, la terzogenita, una sera a casa senza la baby sitter.

Il campione giallorosso è indagato per abbandono di minore e ora agli atti del fascicolo c’è anche la prova che, secondo la Blasi, dimostrerebbe la sua colpevolezza. Ossia la registrazione della videochiamata tra Isabel e la mamma. Quella sera del 26 maggio 2023 Totti era uscito di casa per andare a cena con Noemi Bocchi in un ristorante vicino, lasciando a casa le due figlie Chanel (che aveva appena compiuto 16 anni) e Isabel. La showgirl, come se fosse un detective navigato, ha l’astuzia di registrare la videochiamata, pensando in prospettiva che potesse essere una prova utile per “incastrare” l’ex marito.

Quando il giro dell’appartamento termina, e della baby sitter non si vede neanche l’ombra, Ilary si convince di avere elementi sufficienti per far scattare il blitz. Sul posto arrivano gli agenti delle Volanti che, a quel punto, chiedono di entrare in casa. È da poco scattata la mezzanotte. Ad aprire la porta, a sorpresa, c’è la baby sitter. I poliziotti redigono il verbale, attestando la presenza di un adulto nell’appartamento, e nel frattempo rientra anche l’ex numero 10 giallorosso.

L’equivoco sembra chiudersi lì, invece la conduttrice di Mediaset presenta la denuncia per abbandono di minore e si aprono le indagini. La sua tesi è che effettivamente in casa non ci fosse la tata e che Totti, dopo essere stato avvisato dell’arrivo della polizia, abbia chiesto alla portiera dello stabile di salire nel suo attico per aprire la porta agli agenti. Ovviamente la testimonianza della donna sarà preziosa per risolvere questo “giallo”.

