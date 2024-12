Il Fenerbahçe ci prova, anche Mourinho su Dybala

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se il Galatasaray non molla, adesso ci sta facendo un pensierino su anche il Fenerbahçe (che ieri ha pareggiato per 1-1 in casa dell’Eyupspor). Insomma, per Paulo Dybala in Tuchia si profila un derby caldissimo tra le due squadre regine di Istanbul e che si stanno anche contendendo il titolo. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

È ovvio che se si pensa al Fener si pensa subito a José Mourinho, che nella sua avventura romana aveva detto a più riprese: “C’è una Roma con Dybala e una senza“. Sia in Portogallo sia in Turchia sono sicuri che Mou (interessato anche a Talisca e Firmino) proverà a portare la Joya con sé, forse anche per fare un “dispetto” al Galatasaray, impedendo così di rinforzarsi ancora di più.

E Dybala? Quando Mou andò via lo salutò così, sui social: “Grazie di tutto mister, dei tuoi consigli e di ogni parola che mi hai dato. Lavorare con te è stato un piacere enorme. Spero ci rivedremo presto“. Appunto…

Fonte: Gazzetta dello Sport

