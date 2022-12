Totti: “Champions traguardo minimo per i tifosi della Roma. Zaniolo? Mie frasi strumentalizzate, ho detto che…”

AS ROMA NEWS – Francesco Totti torna sulle dichiarazioni fatte nelle ultime ore su Zaniolo che hanno fatto discutere. L’ex capitano ha voluto precisare:

“Certe volte le mie frasi vengono strumentalizzate, forse è meglio che non mi fate parlare più allora… Io ho semplicemente detto che per essere grandi bisogna crescere in tutto, dentro e fuori dal campo. Niente di più“.

Sugli obiettivi della squadra manifesta ottimismo: “Il campionato è ancora lungo. Noi romanisti speriamo che la squadra possa tornare in Champions, ritengo che per i tifosi sia il traguardo minimo, anche se so che arrivare tra le prime quattro non è un risultato così semplice“.

E sul possibile ritorno, chiude sarcastico: “Lunedì torno a Roma, tranquilli…”

Fonte: Corriere dello Sport