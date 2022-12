Mou ora aspetta di incontrare i Friedkin: rinnovo possibile, ma solo se…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho non si fa attrarre dalle sirene portoghesi e dice no alla possibilità di allenare la sua nazionale, rimasta senza guida dopo l’esonero di Fernando Santos.

Troppo forte il legame stabilito con la Roma: lo Special One vuole portare a termine il suo lavoro iniziato lo scorso anno con i giallorossi. Nonostante le difficoltà incontrate, Mou è riuscito a vincere una coppa alla sua prima stagione, e pensa di poter alzare ancora altri trofei.

Per questo però l’allenatore si aspetta che la società mantenga le promesse iniziali: rinforzare la squadra nel corso del triennio con investimenti graduali. Nei prossimi mesi, entro marzo, l’allenatore si metterà seduto attorno a un tavolo con i Friedkin per capire quali sono effettivamente i piani futuri del club.

Se la Roma avrà la voglia (e la possibilità) di spendere sul mercato e soprattutto di voler puntare ancora su di lui, non è affatto da escludere che si possa arrivare a un rinnovo di contratto oltre il 2024. In caso contrario, sarà addio. Senza rancore.

Fonte: Corriere dello Sport /Il Messaggero