Cadice amaro: attacco giù e difesa flop, la Roma preoccupa Mou

AS ROMA NEWS – Una Roma troppo brutta per essere vera. La squadra giallorossa, alla prima uscita portoghese, viene battuta in maniera sorprendentemente netta dalla penultima squadra della Liga.

Mourinho si aspettava delle difficoltà, visto che il Cadice era più avanti nella preparazione, ma non pensava che la squadra potesse crollare in questo modo senza colpo ferire.

Nonostante i giallorossi, al pronti via, abbiamo schierato Pellegrini, Zaniolo e Abraham, la Roma non ha prodotto una sola buona trama offensiva. L’espulsione di Vina ha complicato maggiormente una partita tesa e complicata, e nella ripresa la squadra è crollata sotto i colpi di Bongonda e Negredo, complici anche gli errori di un preoccupante Svilar.

La Roma è apparsa in grave ritardo di condizione, e ci sarà parecchio da lavorare. Lunedì si giocherà il secondo test contro il Casa Pia, e a differenza di quello che può sembrare, l’impegno sarà ancora più duro: i portoghesi sono la quinta forza del loro campionato, e stazionano attualmente alle spalle dello Sporting Lisbona distante due punti.

Servirà dunque un’altra Roma, altrimenti i giallorossi rischiano la seconda figuraccia. Il rientro di Rui Patricio potrebbe dare una diversa solidità tra i pali, ma è tutta la squadra che deve crescere esponenzialmente in vista della ripresa di un campionato ancora tutto da giocare.

