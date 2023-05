Trigoria, circa 300 tifosi fuori dai cancelli incoraggiano la squadra all’uscita del pullman (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’appello di Josè Mourinho non è caduto nel vuoto. L’allenatore, dopo che la squadra si è guadagnata la finalissima di Europa League eliminando il Bayer Leverkusen, aveva chiesto ai tifosi di “accompagnare” i ragazzi prima della partita di campionato contro la Salernitana durante l’arrivo all’Olimpico.

E così oggi circa 300 tifosi si sono ritrovati fuori dai cancelli di Trigoria per sostenere la squadra al momento dell’uscita del pullman dal centro sportivo Fulvio Bernardini.

Cori, applausi, striscioni (uno recita “Avanti guerrieri, oggi un’altra vittoria“) e bandiere al vento per i giallorossi, che tra poche ore affronteranno i campani nella terzultima partita di campionato.

Prevista grande accoglienza per la squadra anche all’Olimpico, sold out come è ormai tradizione. Poi parola al campo.

