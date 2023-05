Dybala in tribuna: i motivi della scelta di Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro che titolare. Paulo Dybala non è nemmeno in panchina oggi pomeriggio per la partita tra la Roma e la Salernitana.

Alcuni quotidiani questa mattina davano per certa la sua presenza contro i campani, e invece Josè Mourinho ha deciso di mandarlo addirittura in tribuna.

Il motivo è spiegato da Sky Sport in questi minuti: la Joya non si è ancora completamente ripresa dal colpo proibito di Palomino e avverte ancora fastidio alla caviglia.

Per questo Mou ha deciso di non rischiarlo oggi. Gestione prudente dello Special One in vista della finalissima di Budapest in programma tra dieci giorni contro il Siviglia.

Fonte: Sky Sport