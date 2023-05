TIAGO PINTO: “Futuro Mourinho? Ci sono momenti e posti giusti per parlarne. Sorpreso dalle parole dei tesserati del Bayer, meritiamo rispetto”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Salernitana.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Partiamo da Dybala, non è distinta. Come mai?

“Penso che come tutti avete visto ha preso una botta incredibile a Bergamo, sta recuperando. Abbiamo un obiettivo tutti insieme, quello di far arrivare i giocatori bene alla finale. Oggi Dybala non si sentiva al 100% e abbiamo deciso di non farlo giocare. Sta recuperando, stiamo lavorando tutti insieme, dipartimento medico, Paulo, staff tecnico e Mourinho per cercare di portalo nelle migliori condizioni alla fine della stagione”.

Percorso straordinario in Europa. Il Leverkusen lo ha definito disgustoso…

“Sono rimasto sorpreso. Nel calcio ci sono due cose che contano: il risultato, e purtroppo per loro andiamo noi a Budapest, e il rispetto. Per la Roma che è decima nel ranking. E anche Mourinho, che ha 26 titoli, e merita rispetto. Mi sembra che abbiano detto troppo. Noi siamo orgogliosi del percorso fatto, e siamo orgogliosi della leadership di Mourinho. Speriamo che dopo la finale ci siano più critiche, perchè significa che abbiamo vinto…”

Voglia di continuare con Mourinho?

“Si dicono tante cose. Se fosse vero quello che dicono, noi non potevamo convivere tutti i giorni, non potevamo pranzare tutti i giorni insieme. Sul futuro, ci sono dei momenti giusti e i posti giusti per parlarne, oggi non lo è”.

Fonte: DAZN