Trigoria, striscione per El Shaarawy: “Chi onora la maglia merita di indossarla” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – È ancora in bilico il futuro di Stephan El Shaarawy, in scadenza il prossimo 30 giugno. I tifosi della Roma però sembrano avere le idee chiare su come il club dovrebbe gestire il futuro dell’attaccante.

Il Faraone, autore di una stagione più che positiva, è ormai entrato nel cuore dei romanisti, che a Trigoria hanno esposto uno striscione in suo sostegno:

“Chi onora la maglia merita di indossarla, daje Stephan“. Insomma, i tifosi della Roma vogliono il rinnovo del numero 92.