Calciomercato Roma, il Tsv Hartberg riscatta Providence: l’attaccante lascia i giallorossi a titolo definitivo

AS ROMA NEWS – Ruben Providence saluta definitivamente la Roma dopo che il Tsv Hartberg, club austriaco in cui giocava in prestito, ha deciso di riscattarlo.

L’attaccante esterno francese era stato acquistato da Monchi nel 2019 dal Paris Saint-Germain, ed arrivava nella Capitale come promessa.

Ma le cose non sono andate come si sperava e Providence iniziò a girare diversi club in prestito, passando dal Belgio al Portogallo fino all’approdo in Austria.

Ora, non dovrà più fare ritorno a Roma poiché il Tsv Hartberg ha acquistato definitivamente il calciatore. Per Providence quest’anno sei gol e quattro assist in 21 partite giocate nel campionato austriaco. I giallorossi hanno mantenuto una percentuale sulla rivendita futura del calciatore.