Tutti a Tirana…si fa per dire: solo seimila biglietti ai romanisti per la finalissima di Conference

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro che tutti a Tirana. Si preannuncia una beffa per la tifoseria romanista, ma anche quella olandese, che per la finalissima Roma-Feyenoord di Conference League potranno contare su una manciata di biglietti.

Ideata in fretta e furia per aumentare il numero delle squadre impegnate in campo europeo (con l’identico inno dell’Europa League ed un nome assai rivedibile), la Conference League, snobbata per mesi e mesi visto lo scarso appeal delle partecipanti, si è accesa nella sua parte finale.

Ora l’atto conclusivo a Tirana. Non proprio Wembley o l’Allianz Arena, ma semplicemente l’”Arena Kombëtare”, il principale impianto albanese, con la capienza di 21.690 posti. E il paradosso più grande è che per una tifoseria che vanta milioni di tifosi, saranno messi a disposizione solamente poco più di 5000 tifosi giallorossi potranno assistere dal vivo all’atto conclusivo della Conference League.

Una follia organizzativa, figlia di un ragionamento che, già in partenza, ha puntato a ridimensionare l’importanza della coppa. Un boomerang per l’Uefa, che avrebbe potuto contare su incassi diversi (i tagliandi oscilleranno tra i 50 e 160 euro), viste le due squadre che si sfideranno nella finalissima. Circa seimila biglietti per ciascuna tifoseria, il restante nelle mani di Uefa e autorità locali. E così pochi fortunati allo stadio, un popolo intero a casa davanti alla tv.

E pensare che in tanti avevano già acquistato voli e bloccato camere d’albergo per essere lì (tratte aeree che hanno superato i 400 euro), ad accompagnare la Roma nel viaggio finale, sperando di poter celebrare un trionfo atteso dal 1961. In molti, oltre al danno di non esserci, avranno “buttato” anche i soldi del viaggio. Tutta colpa dell’Uefa.

Fonte: La Repubblica