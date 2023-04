Tutti insieme

AS ROMA NEWS – I lupi affilano gli artigli. L’Olimpico si prepara a rendere la vita difficile al Feyenoord. L’obiettivo di stasera è segnare due gol più degli olandesi, compito difficile ma non impossibile per una Roma che in Europa, tra le proprie mura, sa come far valere il fattore campo.

Lo stadio sarà di sicuro una variabile importante per il pass verso le semifinali. Lo sa bene Mourinho, che alla vigilia del match ha mandato diversi messaggi all’indirizzo dei propri supporter: “Mi fido di loro, voglio 67mila tifosi in campo. Giocheremo insieme a loro questa partita“. La Roma aveva anticipato le parole del mister, chiedendo ai romanisti di portare allo stadio una bandiera: l’atmosfera attesa questa sera all’Olimpico sarà di quelle da ricordare.

A essere decisivo sarà poi quello che succederà sul terreno di gioco. E la Roma, sul campo, è più forte del Feyenoord. All’andata gli olandesi hanno sfruttato a proprio vantaggio la sfortuna e l’imprecisione dei giallorossi, capitalizzando al massimo il gol, abbastanza casuale, di Wieffer. Questa sera la speranza è che sia tutta un’altra musica e che la differenza tecnica tra le due squadre emerga con forza. Per riuscirci, e ribaltare l’1 a 0 dell’andata, servirà maggiore efficacia in zona gol.

Mou spera di poter contare su Paulo Dybala, il giocatore più forte di questa squadra, che ultimamente non sta vivendo un momento di forma particolarmente esaltante. Serviranno poi i gol dei centravanti, fino a ora carenti in fase realizzativa, e la consueta solita solidità difensiva per impedire al Feyenoord di rendere ancora più complicata la rimonta giallorossa.

Astuzia, cuore, tecnica e un pizzico di fortuna gli ingredienti per raggiungere le semifinali di Europa League, un grande traguardo per una Roma sempre più ambiziosa. Il Feyenoord, ormai di fatto campione d’Olanda, dovrà essere in grado di reggere l’urto di una squadra affamata e di 70mila tifosi giallorossi pronti a spingerla verso il traguardo: non sarà facile. Forza Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini