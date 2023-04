Dybala c’è, ballottaggio aperto tra Abraham e Belotti. Wijnaldum verso la panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dybala in campo dal primo minuto. Tutti i giornali concordano questa mattina sulla formazione che Josè Mourinho manderà in campo questa sera per affrontare il Feyenoord.

Al fianco dell’argentino giocherà uno tra Tammy Abraham e Andrea Belotti: i giornali si dividono esattamente a metà tra chi punta sull’inglese e chi invece il Gallo favorito.

L’altro rebus da sciogliere era a centrocampo: per la maggior parte dei quotidiani la coppia in mediana dovrebbe essere formata da Matic e Cristante, con Wijnaldum che parte leggermente dietro rispetto al serbo.

In difesa confermato Ibanez (solo il Corriere dello Sport punta su Llorente), sulle fasce spazio a Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti

CORRIERE DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Belotti

TUTTOSPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Belotti

IL MESSAGGERO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti

IL TEMPO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

LEGGO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

IL ROMANISTA – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.