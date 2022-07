Tuttosport: “Zaniolo, Conte sfida Allegri: chi vende per primo diventa il favorito” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il nome di Zaniolo, dopo giorni di calma apparente, è tornato questa mattina a fare bella mostra sulle prime pagine dei giornali sportivi.

Secondo Tuttosport la Juventus è ancora intenzionata ad acquistare il calciatore, ma ora deve guardarsi dal Tottenham di Antonio Conte, che si è inserito prepotentemente sul 22 giallorosso.

“Chi vende per prima tra i due club e fa cassa, diventerà il favorito” per l’acquisto di Zaniolo, scrive il quotidiano sportivo torinese in prima pagina. Si preannuncia dunque un testa a testa tra Juve e Tottenham.

“Fabio Paratici potrebbe trovarsi a duellare per il romanista con quel Federico Cherubini a lungo suo braccio destro. La Juventus è partita prima, ma il club inglese è segnato in risalita grazie ai contatti degli ultimi giorni”, conclude il giornale.

Fonte: Tuttosport