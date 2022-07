Da Vina-Calafiori a Spina-Zalewski: la fascia sinistra fa il doppio salto di qualità

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un salto di qualità doppio. La Roma, senza operare acquisti, si ritrova quest’anno una fascia sinistra quasi nuova e di livello decisamente superiore.

Senza voler nulla togliere a Matias Vina e Riccardo Calafiori, i due terzini che lo scorso anno partivano come il titolare e la riserva della corsia mancina, ma l’esplosione di Zalewski e il rientro di Spinazzola garantiscono a Mourinho una fascia sinistra di grande livello.

Il terzino azzurro sta piano piano tornando ai suoi vecchi livelli: contro il Nizza si è rivisto lo Spinazzola in grado di sconquassare la corsia sinistra con accelerazioni, dribbling e cambi di direzione improvvisi. Segnali incoraggianti di un calciatore che, se tornerà al top, può fare davvero la differenza.

Discorso diverso ma simile per Nicola Zalewski: il giovane e talentuoso ex Primavera sta letteralmente esplodendo sotto la guida di Josè Mourinho. Il suo finale della scorsa stagione è stato sfavillante, ma anche in questo precampionato il trequartista polacco sta confermando tutte le ottime impressioni date nei mesi scorsi.

Zalewski gioca con la personalità di un veterano. E può rappresentare un patrimonio presente e futuro di altissimo valore per la Roma. Sempre tenendo presente che il suo ruolo naturale non sarebbe quello di terzino a tutta fascia, ma di esterno d’attacco.

In teoria il 20enne può tranquillamente giocare insieme a Spinazzola, uno come terzino, e l’altro riportato vicino all’attacco. Una soluzione che, in certe circostanze, Mou potrebbe prendere in considerazione già quest’anno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini