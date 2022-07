Wijnaldum, il PSG apre al prestito: Roma allo sprint finale

AS ROMA NEWS – Avanti tutta della Roma su Georgino Wijnaldum. Tiago Pinto sta portando avanti questa trattativa convinto di poter chiudere a breve con il PSG.

Più passano le ore, più le parti si avvicinano: i francesi, scrive oggi Il Tempo (A. Austini), hanno aperto al prestito del giocatore, la formula che i giallorossi gradiscono per tesserare il calciatore.

Resta dunque un unico scoglio da superare, quello relativo all’ingaggio del centrocampista. La Roma vorrebbe che il PSG contribuisse al pagamento di almeno la metà del suo stipendio. E’ dunque questo l’ultimo ostacolo prima che l’affare arrivi a dama, oltre alla necessità che Pinto piazzi qualche esubero in rosa.

Ma tra le parti regna il totale ottimismo sulla felice conclusione della trattativa, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), anche considerando gli ottimi rapporti che legano i due club.

Per il Corriere dello Sport infatti è proprio Dan Friedkin che si sta spendendo in queste ore con Al Khelaifi per riuscire a trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti in causa. Mou aspetta, convinto di poter allenare molto presto Wijnaldum, forse già prima della partita contro il Tottenham del 30 luglio.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Corriere dello Sport