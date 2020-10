UDINESE-ROMA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match tra l’Udinese e la Roma col punteggio di 1 a 0 per i capitolini. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera al Friuli e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Mirante 7 – Para tutto il parabile, si conferma il titolare di questa Roma.

Mancini 6 – Qualche sbavatura specie in fase di impostazione, ma se la cava.

Ibanez 7 – Il migliore del reparto difensivo. Ogni tanto si perde Lasagna, ma per il resto gioca una partita sontuosa.

Kumbulla 6,5 – Poco appariscente, ma tanta sostanza.

Santon 6,5 – Piace la sua attenzione nella fase difensiva, compie un paio di diagonali importanti. Solido e concentrato.

Pellegrini 6 – Cerca di dare qualità al centrocampo, ci riesce a corrente alternata. Dal 83′ Cristante sv.

Veretout 6,5 – Solita prestazione a tutta birra.

Spinazzola 6,5 – Parte fortissimo, nella prima mezzora è inarrestabile. Poi cala leggermente, ma era fisiologico.

Pedro 7 – Classe e talento decisive per la partita. Giocatori così ti risolvono match complicati come questo. Ad avercene… Dal 83′ Kluivert: sv.

Mkhitaryan 6 – Non il miglior Mikhitaryan di sempre, ma è sempre prezioso nell’economia della squadra. Non in perfette condizioni, e la gara ne risente. Dal 71′ Perez 5,5 – Non combina granchè.

Dzeko 5,5 – In ombra. Sbaglia un gol madornale, da lì si adombra e non ne azzecca più una.

FONSECA 6 – La Roma di oggi non impressiona. L’importante però stasera era portare a casa i tre punti, e la missione è compiuta. Ma la squadra deve crescere.

Giallorossi.net – A. Fiorini