GOTTI: “Quello che poteva andar male è andato male, però intravedo la direzione giusta”

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato al Friuli contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani ai microfoni di DAZN:

Come si spiega tante occasioni sprecate?

Questa è una settimana pessima dal punto di vista dei risultati, tre partite in sei giorni non ci hanno portato niente. Quello che poteva andar male è andato male però dico anche che intravedo la direzione giusta. Complice un’infermeria piena, però le cose che si cominciano a vedere mi fanno ben sperare.

Sta aspettando questa sosta come benedizione per recuperare i giocatori. A centrocampo si può creare tanto…

Quando si perde bisogna solo star zitti ed è quello che proverò a fare. L’impressione che ho io però è che possa essere un’Udinese centrata sulla qualità, diversa dagli ultimi anni e che possa dare soddisfazioni sui risultati e sul gioco.

Potremmo vedere l’Udinese più offensiva?

Io credo che il sistema di gioco e le linee di gioco siano legate ai giocatori importanti. Pereyra, de Paul e altri vanno messi in condizioni ideali per esprimere le loro qualità e costruire intorno a loro la squadra. Vedremo lunedì dopo la chiusura del mercato, vedremo il prima possibile di trovare la quadra.

Possiamo pensare di vedere l’Udinese con Mandragora, De Paul e Pereyra in mezzo al campo, una squadra con la tecnica al potere?

A me piacerebbe potesse essere così. Nel caso di Mandragora servirà tempo, ma abbiamo altri interpreti. La direzione è quella.