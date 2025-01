UDINESE-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a sorridere lontano dall’Olimpico, sbancando in rimonta il campo dell’Udinese: dopo il vantaggio di Lucca nel primo tempo, Pellegrini e Dovbyk ribaltano il match su rigore.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Bluenergy Stadium per affrontare i friulani nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Capitola al primo tiro in porta, imparabile, di Lucca. Nella ripresa viene impegnato poco, ma è bravo nelle uscite alte.

Celik 6 – Si arrabatta come può nel ruolo di braccetto di destra. Dal 46′ Shomurodov 6,5 – Ranieri cambia assetto all’intervallo, e i risultati si vedono. Bravo l’uzbeko a far sentire meno solo Dovbyk. Offre la palla a El Shaarawy che vale il rigore della partita. Generoso, ma oggi anche efficace.

Mancini 6 – L’assenza di Hummels lo porta a giocare da centrale della difesa a tre, ruolo che non gli è congeniale. Ma lui se la cava con mestiere, a parte un errore grave che Payero, fortunatamente, non sfrutta a dovere.

Ndicka 6 – Si occupa di Lucca insieme a Mancini. Un po’ troppo impreciso, ma fortunatamente i suoi errori non incidono.

Rensch 6,5 – Nota lieta di un pomeriggio uggioso. Esordisce senza paura, smaliziato nonostante i 22 anni appena compiuti, sfiora il gol. Se il buongiorno si vede dal mattino… Dal 70′ Zalewski 6 – Entra bene in campo, specie quando sposta il suo raggio d’azione più avanti.

Konè 6,5 – Ranieri gli chiede gli straordinari, lui risponde presente con una prova di sostanza.

Pisilli 6 – Tanta corsa ma anche oggi dimostra limiti in termini di qualità. La strada è ancora lunga per lui.

Angelino 6,5 – Altra bella prova dello spagnolo, che non sembra risentire dell’impiego continuativo.

Baldanzi 6 – Gli manca sempre l’ultima giocata, quella decisiva. Dal 57′ El Shaarawy 6,5 – Si procura con astuzia il rigore che vale il match.

Pellegrini 6,5 – Primo tempo deludente, come se non bastasse scivola in occasione del gol del vantaggio di Lucca lasciando l’attaccante solo davanti a Svilar. Va decisamente meglio nella ripresa con un gol procurato e realizzato. Dall’81’ Cristante sv.

Dovbyk 6,5 – Soliti vizi e qualche pregio. Come quello di essere freddissimo dal dischetto. Dall’81’ Dybala sv.

CLAUDIO RANIERI 7 – Vittoria meritata. Indovina i cambi in corsa. La media punti delle ultime partite è sotto gli occhi di tutti. Bene così.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

