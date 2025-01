RUNJAIC: “Troppi errori, soprattutto nel secondo tempo. Subiti due gol sfortunati. La Roma oggi non ha giocato con i migliori…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato al Bluenergy Stadium contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Cosa vi è mancato per proteggere il risultato?

“Abbiamo fatto troppi errori, soprattutto nel secondo tempo. C’era bisogno di maggiore aggressività e agonismo. Abbiamo subito due gol sfortunati”.

Come si esce da questo momento di difficoltà?

“Dobbiamo restare calmi. La classifica può cambiare velocemente, contro il Como abbiamo perso una partita che non dovevamo. Oggi abbiamo perso contro la Roma, che è una buona squadra ma non ha schierato la formazione più forte che aveva a disposizione. Ora affrontiamo il Venezia, dobbiamo restare uniti e concentrati su questa partita”.

Quali sono gli obiettivi per la seconda parte di stagione?

“Non dobbiamo guardare troppo avanti. Abbiamo perso le ultime due e subito 6 gol, è troppo. Dobbiamo continuare a lavorare sulle questioni di campo senza pensare alla teoria. Dobbiamo migliorare nelle prestazioni”.

