Udinese-Roma, la Lega decide venerdì: i giallorossi vorrebbero giocare il giorno di Atalanta-Fiorentina

NOTIZIE AS ROMA – Una decisione definitiva sul recupero di Udinese-Roma verrà presa dalla Lega soltanto nella giornata di venerdì prossimo, vale a dire il giorno dopo il ritorno dei quarti di Europa League dei giallorossi con il Milan.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera, non sembra esserci unità di vedute tra il club capitolino e la Lega Calcio: i giallorossi infatti vorrebbe disputare i 18′ che restano nella stessa data in cui verrà giocata Atalanta-Fiorentina, la sfida posticipata per il malore, rivelatosi fatale, che ha colpito Joe Barone.

La Lega sembra invece avere idee diverse e ha intenzione di calendarizzare la partita nel primo giorno libero disponibile, cioè il prossimo 25 aprile.

Fonte: Corriere della Sera

