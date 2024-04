Le seconde linee tradiscono De Rossi: ora il tecnico punta tutto sui titolari

NOTIZIE AS ROMA – “Ci penserò bene prima di riproporre la difesa a tre“. Daniele De Rossi parlava così dopo la trasferta di Firenze, con la Roma che aveva chiaramente mostrato un rigetto di quel modulo tanto caro a Mourinho.

Eppure il tecnico di Ostia ha deciso di rigiocare con quel sistema di gioco nella gara di Udine di due giorni fa, con risultati ancora una volta molto deludenti. Una scelta che aveva fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori. Anche i cambi operati, ben otto rispetto alla squadra che aveva giocato con il Milan, non hanno convinto.

Le riserve infatti si sono confermate non all’altezza dei titolari: da Huijsen a Zalewski, da Baldanzi ad Aouar, le prestazioni delle cosiddette seconde linee hanno deluso le aspettative del tecnico, che da loro si aspettava ben altre risposte. E così, dopo gli avvii opachi contro Frosinone, Torino, Fiorentina, Sassuolo e Lecce, la Roma incappa in un altro primo tempo da dimenticare in un momento cruciale della stagione.

Quella mentalità da Real Madrid che De Rossi aveva chiesto non si è vista, complici le ormai consuete prestazioni impalpabili di alcune seconde linee. Cambiare tanto porta spesso all’inciampo. Fortunatamente l’allenatore è stato capace di sistemare le cose in corsa tornando alla difesa a quattro e inserendo Dybala, giocatore che cambia radicalmente le cose in campo e di cui la Roma è ancora dipendente.

Ora De Rossi difficilmente tornerà ad operare un turnover così massiccio: tutti i prossimi impegni saranno decisivi per raggiungere gli obiettivi prefissati. La Roma non avrà respiro: Milan, Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta. E chissà, forse anche una semifinale europea da giocare. Ecco perché il tecnico tornerà a puntare forte sui titolarissimi. Le riserve non hanno sfruttato l’occasione.

