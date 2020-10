Udinese-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in TV

ULTIME NEWS AS ROMA – Fonseca non cambia la Roma e si riaffida allo stesso undici che ha ben figurato contro la Juventus. In porta dunque giocherà Mirante, mentre in panchina si rivede lo svedese Olsen. In difesa, in attesa di capire come si risolverà la vicenda Smalling, sarà confermato il terzetto giovane formato da Mancini, Ibanez e Kumbulla.

A centrocampo Diawara, dopo le scintille tra Fonseca e l’agente del guineano, tornerà in panchina: il mister si affida di nuovo a Pellegrini accanto a Veretout. In attacco Edin Dzeko non ha concorrenza visto che Borja Mayoral sarà a disposizione solo dalla prossima gara di campionato.

Alle sue spalle agiranno Pedro e Mkhitaryan, ormai nettamente avanti nelle gerarchie del tecnico rispetto a Kluivert e Carles Perez. Queste dunque le probabili formazioni di Udinese-Roma, fischio d’inizio ore 20:45, con diretta tv su DAZN:

UDINESE: Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

A disp.: Nicolas, Gasperini, Prodl, Nuytinck, Zeegelar, Coulibaly, Molina, Forestieri, Nestorovski, Teodorczyk.

All.: Luca Gotti.

ROMA: Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Olsen, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Antonucci, Kluivert, Carles Perez.

All.: Paulo Fonseca

Giallorossi.net – G. Pinoli