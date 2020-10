Il carburante dell’ottimismo

AS ROMA NEWS – La ripresa sarà lunga, difficile, però è cominciata, scrive Il Messaggero (P. Liguori) nella sua rubrica ‘Curva Sud’. La nuova proprietà può farcela, perfino ad arrivare al nuovo stadio della Roma. Però adesso servono risultati, perché il calcio è semplicissimo: se perdi le partite che puoi almeno pareggiare e pareggi quelle che stai vincendo, sei rovinato. Il resto sono scuse.

E Udine è proprio una tappa importante per fare punti. Certo, si tratta ancora di definire se Fonseca ha già gli uomini adatti. Le necessità hanno imposto una difesa con tre centrali e due laterali a tutto campo. In realtà manca almeno un altro centrale e un esterno destro. Ma chi ci fa caso? Sembra già un miracolo che siano rimasti Dzeko, Pellegrini e gli altri.

Il nodo della qualità verrà al pettine durante la stagione, come la mancanza di un ds, ma siamo fiduciosi che i Friedkin faranno fronte alle necessità, una volta smarcato il nodo del bilancio lasciato da Pallotta e Baldissoni. E allora capiremo anche il loro vero giudizio sull’ad. Per camminare serve carburante, cioè i risultati, in carenza di euro. Stasera, nessuno lo dimentichi.

Fonte: Il Messaggero