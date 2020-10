Roma, offerto Umtiti viste le difficoltà per Smalling: no dei giallorossi

AS ROMA CALCIOMERCATO – Viste le difficoltà per arrivare a dama con Chris Smalling, la Roma sta vagliando possibili alternative sul mercato nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare a un accordo con il Manchester United.

Stando a quanto rivela il portale francese “Sports“, nelle ultime ore sarebbe stato offerto ai giallorossi Samuel Umtiti, difensore transalpino, 26 anni, sta cercando una nuova sistemazione.

Oltre alla condizione fisica del calciatore, a frenare l’affare sarebbe lo stipendio del difensore mancino che al Barcellona percepisce oltre 4 milioni di euro. Per questo motivo la Roma si è detta non interessata a Umtiti.