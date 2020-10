Perotti saluta la Roma: va al Fenerbahce. L’argentino vola in Turchia per le visite mediche

NOTIZIE AS ROMA – Diego Perotti è davvero sul punto di salutare la Roma. L’attaccante argentino, dopo quattro anni vissuti in giallorosso, sta facendo le valigie proprio in queste ore, con direzione Turchia.

La sua prossima squadra, se tutto andrà bene e non ci saranno sorprese dell’ultimo minuto, sarà il Fenerbahce. Lo riferisce nella nottata Sky Sport e lo conferma Gianluca Di Marzio tramite il suo sito di riferimento.

La Roma non incasserà nulla dalla partenza di Perotti, mentre il club turco pagherà per intero lo stipendio dell’attaccante. Per Diego finisce dunque la sua lunga avventura in giallorosso, costellata da tanti infortuni ma anche da gol “pesanti”.

Aggiornamento ore 10:40: Perotti vola in Turchia

Diego Perotti ha deciso: andrà al Fenerbahce. Oggi l’attaccante giallorosso volerà in Turchia per effettuare le visite mediche con il suo prossimo club. La Roma non incasserà un euro, ma si libererà di uno stipendio di quasi 3 milioni di euro netti all’anno.