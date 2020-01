UFFICIALE: Bryan Cristante rinnova con la Roma fino al 2024 (COMUNICATO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’annuncio di Kolarov, oggi arriva anche la notizia del prolungamento di contratto di Brayn Cristante con la Roma fino al prossimo 2024. Lo comunica il club giallorosso con una nota ufficiale che riportiamo di seguito:

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2024.

“Sono contentissimo di aver rinnovato”, ha dichiarato il centrocampista giallorosso. “Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”.

Cristante, classe 1995, è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando finora 54 presenze e cinque gol.

“Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma”, ha dichiarato il direttore sportivo Petrachi. “Una volta arrivato qui, ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano”.

Fonte: asroma.com