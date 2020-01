ULTIME DA TRIGORIA – Zaniolo lavora a parte ma dovrebbe farcela per Roma-Juve. Out Mkhitaryan e Fazio

AS ROMA NEWS – Squadra giallorossa in campo questa mattina a Trigoria per continuare a preparare la sfida di domenica prossima contro la Juventus.

Fonseca perde Mkhitaryan per un problema muscolare: l’armeno oggi svolge lavoro differenziato e non dovrebbe farcela per la gara contro i bianconeri. Individuale anche per Nicolò Zaniolo a causa di una botta alla coscia ma il calciatore non desta particolari preoccupazioni e dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di domenica.

Lavoro individuale per i soliti Pastore, Santon e Zappacosta, ai quali si aggiunge Fazio. La squadra ha svolto una parte atletica e una lunga parte tattica.

Redazione Giallorossi.net