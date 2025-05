Ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile

Dalle voci alle certezze: Carlo Ancelotti sarà il prossimo commissario tecnico del Brasile. Dopo mesi di indiscrezioni, smentite e ipotesi, è arrivata l’ufficialità direttamente dalla Confederação Brasileira de Futebol (CBF), che con un comunicato ha annunciato l’ingaggio del tecnico italiano a partire dal 26 maggio.

Una nomina storica, che segna l’inizio di una nuova era per la Seleção: mai prima d’ora un allenatore europeo si era seduto sulla prestigiosa panchina verdeoro in epoca moderna. Ancelotti, attualmente ancora sotto contratto con il Real Madrid, prenderà dunque in mano la Nazionale cinque volte campione del mondo con l’obiettivo dichiarato di riportarla al vertice del calcio mondiale.

La CBF ha posto fine a ogni dubbio e ha scelto il profilo più vincente possibile: Ancelotti vanta un palmarès straordinario, fatto di Champions League, campionati nazionali e trofei internazionali con alcuni dei club più blasonati al mondo. Si chiudono definitivamente anche le voci che lo accostavano alla Roma. Ora lo attende la sfida più affascinante e complessa: restituire al Brasile la gloria perduta.