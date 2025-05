Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi, Juventus e Inter su Molina dell’Atletico Madrid

Con il sogno Champions ancora vivo, la Roma guarda già oltre: il mercato estivo è alle porte e Ghisolfi si muove con decisione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il nome nuovo per la fascia destra è quello di Nahuel Molina, esterno dell’Atletico Madrid e campione del mondo con l’Argentina.

I Colchoneros valutano il cartellino del classe ’98 intorno ai 20 milioni di euro, la stessa cifra investita nel 2022 per strapparlo all’Udinese. Un profilo che la Roma conosce bene, avendo già incrociato Molina in Serie A, e che potrebbe garantire spinta, qualità e affidabilità in una zona del campo spesso sotto esame.

Ma la concorrenza non manca. In Italia, anche Juventus e Inter stanno monitorando il giocatore e potrebbero entrare presto in partita. Trigoria, però, ha un asso nella manica: Molina ritroverebbe a Roma una folta colonia albiceleste, a partire da Dybala e Paredes – con cui ha condiviso il trionfo mondiale in Qatar – fino a Soulé, uno dei giovani più interessanti del calcio argentino.

Fonte: Mundo Deportivo