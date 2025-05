Rampelli (FDI): “Lo stadio della Roma a Pietralata è un mostro ambientale, lo si faccia a Tor Vergata”

Stefano Rampelli, vice presidente Camera dei Deputati ed esponente di Fratelli d’Italia ha parlato dello stadio della Roma dopo le polemiche di oggi. Di seguito le sue parole riportate da Ansa.

“L’impianto a Pietralata porta con sé problemi di impatto ambientale, viabilità e traffico, incompatibilità con l’adiacente Ospedale Pertini, di presenza traumatica di un quartiere ad alta densità abitativa che di tutto ha bisogno fuorché di uno stadio con una presenza di 70mila persone a partita. Tutti sanno che i cittadini della zona e i comitati di cui sono espressione hanno manifestato da subito la loro contrarietà”.

Rampelli ha poi aggiunto: “Legittime dunque le loro proteste attraverso la resistenza passiva inscenata davanti alle ruspe, legittimo e doveroso è stato anche l’intervento delle forze dell’ordine, che non hanno effettuato alcuna aggressione, ma semplicemente provato a trascinare via i manifestanti sdraiati in terra finché glielo ha chiesto il Campidoglio. A Pietralata si profila un mostro urbanistico, mentre a Tor Vergata sussistono tutte le condizioni per fare lo Stadio“.

Fonte: Ansa