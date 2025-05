GHISOLFI: “Svilar è il futuro, troveremo un accordo. Con Friedkin abbiamo parlato di tutto, è un proprietario discreto ma brillante”

Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Atalanta-Roma. Queste le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare al Gewiss Stadium di Bergamo.

L’allenatore c’è? Friedkin arriva a Trigoria per chiudere?

“No. È stato un piacere averli a Trigoria, se sono a Trigoria o a Roma o non lo sono, sono sempre con noi. Abbiamo parlato di tutto, del progetto, dell’allenatore, dell’organizzazione che vogliamo costruire con stabilità e coerenza. Abbiamo la fortuna di avere un proprietario discreto ma brillante, non c’è ovunque nel calcio”.

Quanto credevate a questo punto di essere qui per giocarvi la Champions?

“È una partita vibrante. Non ci nascondiamo, è un’occasione positiva. Abbiamo attraversato la tempesta, abbiamo ancora freschezza e fame. Dobbiamo trovare l’attenzione giusta e fare il meglio anche per i nostri tifosi che non sono qui con noi questa sera”.

Abbiamo visto la foto di Friedkin con Svilar: come va interpretata?

“C’era una foto, siamo in una situazione normale con Mile. Stiamo parlando con lui e con il suo agente, non abbiamo fretta visto che la scadenza è nel 2027. È il futuro della Roma, troveremo un equilibrio per avere un accordo. Questo rinnovo è importante per il club e per lui perché se lo merita”.