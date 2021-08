Ufficiale: Cristiano Ronaldo torna al Manchester United. La Juve ora punta Kean e Icardi

ALTRE NOTIZIE – Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e si accasa al Manchester United dopo aver ammiccato in direzione del City.

Tutto infatti sembrava presagire un trasferimento alla corte di Guardiola, e questa mattina i principali organi di informazione parlavano di affare praticamente fatto.

E invece il colpo di scena: il City ha deciso di non pagare i soldi richiesti dalla Juve per Ronaldo, spianando la strada ai cugini dello United, che hanno ufficializzato in questi istanti il ritorno di CR7 ai Red Devils.

Per lui è pronto un contratto da 25 milioni di euro. La Juventus perde così il suo campione, e ora pensa a Kean e Icardi per sostituirlo.