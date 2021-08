Roma, il Real vuole interrompere il prestito di Mayoral. Caccia al centrocampista: si raffreddano le piste Herrera e Nandez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giorni di mercato piuttosto movimentati in casa Roma, anche se dall’esito ancora molto incerto. Tiago Pinto è al lavoro per trovare una sistemazione a Fazio, Pastore e Nzonzi, ma ora spunta anche la “grana” Mayoral.

Il Real Madrid, affermano fonti autorevoli dalla Spagna, vorrebbe interrompere il prestito dell’attaccante perchè scontenti dell’utilizzo dello spagnolo da parte di Josè Mourinho: se l’anno scorso era Dzeko a partirgli davanti, ora sono diventati ben due i preferiti del nuovo tecnico, Abraham e Shomurodov.

I Blancos hanno ricevuto l’interesse di Crystal Palace e Fiorentina, e per questo ora chiedono alla Roma di anticipare la fine del prestito del calciatore. Una proposta che non sembra allettare molto i giallorossi, che come unico vantaggio avrebbero quello di risparmiare i soldi del suo stipendio.

Mourinho inoltre vuole restare con i tre attaccanti in rosa, e la Roma, forte di un accordo stipulato con il Real che prevede un prestito biennale con tanto di diritto di riscatto, non sembra interessata ad accontentare gli spagnoli.

Occhio invece alle possibili uscite a centrocampo: Diawara e Villar sono oggetto di sondaggi, ed è probabile che da qui alle prossime ore possa concretizzarsi qualcosa. Per questo Tiago Pinto non ha ancora aperto vere e proprie trattative per un altro centrocampista: per ora ci sono stati dei sondaggi, in attesa di capire se ci saranno delle uscite.

Esce di scena il nome di Witsel, che non trova conferme di nessun tipo. Hector Herrera non entusiasma per l’età e sarebbe un affare solo in prestito, mentre Nandez non è esattamente il tipo di calciatore cercato da Mou, oltre a essere un obiettivo non facile da raggiungere. La sensazione è che se un affare in entrata ci sarà, ed è ancora probabile, avverrà proprio al fotofinish.

Redazione Giallorossi.net