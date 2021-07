Ufficiale, Dan Friedkin nuovo membro del comitato esecutivo dell’Eca (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin entra nell’Eca, l’associazione che riunisce i grandi club europei. La notizia era nell’aria da giorni, ma questa mattina è diventata ufficiale.

Il presidente della Roma è entrato a far parte del consiglio d’amministrazione dell’UCC SA, organizzazione che rappresenta l’Eca davanti all’Uefa. Friedkin ricoprirà altresì la carica di membro del comitato esecutivo.

Di seguito il tweet ufficiale che annuncia l’ingresso del presidente della Roma nell’Eca.

Congratulations to Dan Friedkin, @OfficialASRoma, who has been appointed to the UCC SA Board of Administration and will now take up a seat as a member of the ECA Executive Board 👏 pic.twitter.com/ABK1hOFFzT

— ECA (@ECAEurope) July 13, 2021