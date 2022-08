UFFICIALE: Felix passa alla Cremonese a titolo definitivo (COMUNICATO STAMPA)

CALCIOMERCATO AS ROMA – Ora è ufficiale: Felix Afena-Gyan è un nuovo giocatore della Cremonese.

Questo il comunicato stampa ufficiale pubblicato sul sito della A.S. Roma:

“L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Cremonese per il trasferimento a titolo definitivo di Felix Afena-Gyan.

In giallorosso nella stagione 2021-22, quella del debutto tra i professionisti, l’attaccante ghanese ha collezionato 22 presenze, segnando 2 gol (la doppietta al Genoa, decisiva per il match) e facendo parte della rosa campione in Conference League.

Il Club augura a Felix le migliori fortune per il futuro della carriera“.