CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 29 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – LA ROMA PUNTA ANCHE SOLBAKKEN – Tiago Pinto va a caccia anche un esterno offensivo. Il nome che potrebbe fare al caso dello Special One sembrerebbe essere quello di Solbakken (23), che a gennaio si libererà dal Bodo/Glimt. L’ala norvegese era stata già trattata negli scorsi mesi, trovando anche un intesa con il classe ’98 ma non col club. Adesso, però, i tempi potrebbero essere maturi. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – KLUIVERT, TUTTO FERMO SUL FRONTE CESSIONE – Non si sblocca ancora la cessione di Justin Kluivert (23): non è ancora stato raggiunto alcun accordo tra la Roma e il Fulham. Il giocatore, che non ha voluto ascoltare le altre offerte pervenute, rischia di restare a Trigoria da indesiderato. (La Repubblica)

Ore 8:50 – DIAWARA SI ALLONTANA DAL LECCE – Corvino ci aveva pensato, ma il trasferimento di Amadou Diawara (25) al Lecce è quasi sfumato. Per far sì che l’ex Napoli e Bologna possa lasciare Trigoria, servirebbe che la Roma partecipi al pagamento dell’ingaggio. Gli attriti sorti dai continui rifiuti del centrocampista, però, rendono complicata, praticamente impossibile, percorribile l’eventualità. (Corriere dello Sport)

Ore 7:55 – CAMARA ALLA ROMA, DECISIVO IL PARERE DI… – Mady Camara (25) è atteso oggi nella Capitale. Per lui visite mediche previste per la giornata di martedì, poi la firma a Trigoria. Decisivo il parere di Pedro Martins, amico ed ex allenatore… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!