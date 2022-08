C’è il Monza, la Roma vuole la vetta

AS ROMA NEWS – Quarta giornata di campionato al via. Si procede senza sosta e a un ritmo forsennato, visto che a novembre il carrozzone della Serie A si dovrà fermare per i Mondiali in Qatar.

La Roma è scena questa sera, ore 20:45, allo Stadio Olimpico per affrontare un’altra neopromossa, il Monza di Stroppa, unica squadra ancora ferma a zero punti insieme alla Cremonese, già affrontata e battuta (con difficoltà) dai giallorossi.

Mourinho, che ieri ha preferito non parlare in conferenza stampa confermando un trend cominciato l’anno scorso durante i turni infrasettimanali, non si fida dei lombardi e per questo non stravolgerà la squadra. Qualche cambio però è lecito aspettarselo, specie sulle corsie laterali, dove Zalewski e Celik hanno dimostrato di stare meglio di Spinazzola e Karsdorp.

Il dubbio più grande da sciogliere però è legato al centrocampo: Cristante e Matic sono ancora una coppia affidabile per il tecnico dopo la prova di sabato? L’alternativa al momento è Pellegrini, pronto a spostarsi nuovamente qualche metro più indietro per fare coppia con uno dei due. In attesa che Camara (stamattina sarà a Roma), dia un’alternativa in più al tecnico.

Lo stadio anche stasera sarà stracolmo di tifosi, un particolare ormai scontato che motiverà la Roma ma anche le avversarie che verranno a giocare all’Olimpico. Occhio dunque a non abbassare la guardia. L’attesa più grande sarà per il primo gol di Paulo Dybala in maglia giallorossa: oggi la Joya, alla ricerca della forma fisica migliore ci proverà.

Con una vittoria la Roma potrebbe ritrovarsi da sola in vetta, anche se solo per un giorno: il Milan, l’altra capolista che giocherà oggi (ore 18:30), se la vedrà sul campo non facile del Sassuolo, una squadra imprevedibile che in passato ha fatto qualche scherzetto alle big del nostro campionato. L’importante però è non fallire l’obiettivo tre punti: ritrovarsi a 10 punti dopo 4 giornate sarebbe un ottimo inizio per Pellegrini e compagni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini