Mou cambia: fuori Smalling e Cristante, Belotti pronto a esordire

NOTIZIE ROMA CALCIO – Josè Mourinho cambia la Roma. Le tante partite ravvicinate che attendono i giallorossi (ben 6 nei prossimi 18 giorni tra coppa e campionato), costringono il tecnico a un turnover che sarà abbastanza sostanzioso, oltre che sostanziale.

La squadra che Mou manderà in campo stasera per provare a battere il Monza vedrà infatti novità sia tattiche che di formazione. La più rilevante è l’assenza di Smalling: l’inglese, riferisce oggi Il Tempo (E. Zotti), tirerà il fiato in vista del tour de force che attende i giallorossi. Al suo posto Kumbulla.

A centrocampo rischia Cristante, non apparso al massimo della condizione contro la Juventus: Pellegrini arretrerà in mediana al fianco di Matic. Sulla fasce poi la rivoluzione sarà totale: dentro Celik per Karsdorp, e Zalewski al posto di Spinazzola.

In attacco spazio dal primo minuto a El Shaarawy, che si è meritato una chance dopo una serie di ottime prestazioni, subentrando però dalla panchina. Il Faraone darà una mano a Dybala e Abraham nel compito di scardinare la retroguardia lombarda.

Occhi puntati su Andrea Belotti, che partirà dalla panchina: il Gallo, come è lecito immaginarsi, è ben lontano dalla forma migliore ma non è assolutamente escluso per lui uno scampolo di gara. L’attaccante ha infatti bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare in condizione, e non è escluso che possa cominciare già da stasera.

