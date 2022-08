“Prendi Camara”. Il vice Wijnaldum arriva dopo il consiglio dell’amico di Mou

AS ROMA NEWS – Una referenza importante. Che ha dato il via libera di Josè Mourinho all’arrivo a Roma di Mady Camara.

Stando a quanto scrivono oggi un po’ tutti i quotidiani, a “consigliare” il mediano dell’Olimpiacos allo Special One è stato Pedro Martins, collega e connazionale di Mou.

Il tecnico portoghese ha infatti allenato il club greco, dove gioca Camara, per ben 4 anni prima di lasciarlo in estate. E chi meglio di lui può conoscere il mediano, finito nel mirino di Pinto per sostituire l’infortunato Wijnaldum.

E così Mou ha alzato ancora una volta il telefono per chiamare il suo vecchio amico: le referenze di Pedro Martins sono state positive. E così Mou ha dato l’ok al suo arrivo a Trigoria. Corsa, dinamismo, abilità nel ribaltare l’azione le doti migliori di un calciatore che però in carriera ha giocato solo in campionati minori.

Camara, 25 anni, è atteso nella Capitale tra oggi e domani per svolgere le visite mediche. Alla fine l’ha spuntata Pinto, che è riuscito a non inserire l’obbligo di riscatto alzando l’offerta del prestito a 1,5 milioni più 11-12 di riscatto, e una clausola del 10% sulla futura rivendita.

