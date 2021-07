UFFICIALE: Justin Kluivert è del Nizza: cifre e modalità dell’affare (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – Anche Justin Kluivert saluta la Roma, è ufficiale il suo trasferimento al Nizza. Lo comunica il club giallorosso tramite una nota apparsa sul suo sito di riferimento che riportiamo di seguito con modalità e cifre dell’affare.

“L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Justin Kluivert al Nizza, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo in parte fissa e in parte variabile.

L’accordo prevede il diritto di opzione in favore del Nizza, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate situazioni sportive, per l’acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro.

Justin Kluivert è arrivato in giallorosso nell’estate del 2018, con la Roma ha collezionato 68 presenze e 9 gol. In bocca al lupo, Justin!”.