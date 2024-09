UFFICIALE: LINA SOULOUKOU SI E’ DIMESSA. Il club: “Restiamo concentrati sul successo della Roma” (COMUNICATO)

NOTIZIE AS ROMA – Con un comunicato stampa assolutamente a sorpresa, la A.S. Roma ha annunciato le dimissioni dell’Amministratore Delegato Lina Souloukou.

Questa la nota ufficiale del club giallorosso: “L’AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali.”