Ufficiale: Messi lascia il Barcellona. L’annuncio del club blaugrana: “Profondamente dispiaciuti”

ALTRE NOTIZIE – È ufficiale: Lionel Messi non sarà più un giocatore del Barcellona. Il club blaugrana ha annunciato con una nota la separazione con l’attaccante argentino, il cui contratto era scaduto lo scorso giugno e con il quale si sono arenate le trattative per il rinnovo.

“Nonostante il Barcellona e Lionel Messi avessero raggiunto un accordo – esordisce la nota ufficiale – e avessero la chiara intenzione di firmare un nuovo contratto oggi, questo non è avvenuto a causa di ostacoli finanziari e strutturali“.

Il comunicato fa diretto riferimento al tetto salariale introdotto nella Liga spagnola. “A causa della situazione che si è creata, Messi non resterà al Barcellona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute del fatto che i desideri del giocatore e del club non sono stati soddisfatti. Il Barcellona ringrazia il giocatore per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro”.