Roma, dal Qatar può arrivare la svolta sul mercato: Blanc vuole Nzonzi e Pastore all’Al Rayyan

AS ROMA NEWS – Il mercato della Roma potrebbe sbloccarsi grazie all’aiuto del…Qatar. No, non parliamo di emiri pronti ad entrare nel club, ma di una società, e cioè l’Al Rayyan, che starebbe cercando un mediano e un trequartista per rinforzare la propria squadra.

E guarda caso, riferisce il giornalista Flavio Maria Tassotti di Tele Radio Stereo, nel mirino dei qatarioti ci sono finiti proprio Steven Nzonzi e Javier Pastore, due esuberi pesanti che bloccano il mercato in entrata di Tiago Pinto, dietro espressa richiesta dell’allenatore Laurant Blanc.

Colloqui in corso con i due calciatori, la Roma incrocia le dita: in un colpo solo i giallorossi potrebbero liberarsi degli stipendi importanti di due giocatori che non rientrano più da tempo nei piani del club.