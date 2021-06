UFFICIALE: Mkhitaryan resta alla Roma. L’armeno: “Conquistato dai giallorossi”, Pinto: “Felici che abbia deciso di restare”

AS ROMA NEWS – Arriva la comunicazione ufficiale da parte della Roma: Henrikh Mkhitaryan resterà ancora in giallorosso.

Lo annuncia il club capitolino con un tweet che riportiamo di seguito. L’armeno resterà alla Roma ancora un altro anno.

Nella giornata di ieri si erano rincorse le voci sul possibile addio dell’attaccante, che ha sciolto le riserve solo all’ultimo. Poi la fumata bianca nella tarda serata di ieri: la Roma e Mkhitaryan vanno avanti insieme.

Questo il testo del comunicato ufficiale appena apparso sul sito asroma.com:

L’AS Roma è lieta di annunciare che Henrikh Mkhitaryan ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2022. Il calciatore è arrivato alla Roma nell’estate del 2019 e ha collezionato complessivamente 73 presenze e 23 gol in maglia giallorossa.

“In questi due anni la Roma mi ha conquistato, come squadra e come città, grazie all’incredibile passione dei tifosi”, ha commentato il calciatore armeno. “L’ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma!”.

“Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di proseguire la sua esperienza alla Roma”, ha dichiarato Tiago Pinto, General Manager dell’area sportiva. “Come ha già dimostrato in campo, le sue qualità saranno molto importanti per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione”. Nel 2020-21 Mkhitaryan ha realizzato 14 reti e ha fornito 13 assist.