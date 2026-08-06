UFFICIALE | Roma, svelata la nuova maglia Away 2026-27: omaggio alla “Pietas” e ritorno dello stemma del 1938 – FOTO

La storia torna a cucirsi sulla maglia della Roma. Adidas e il club giallorosso hanno presentato il nuovo kit Away per la stagione 2026-27, ispirato alla “Pietas” romana, intesa come simbolo di lealtà, devozione e senso del dovere verso la squadra e i suoi tifosi.

La divisa presenta una base bianco caldo attraversata sul petto da una fascia giallorossa. Al centro compare uno storico stemma societario introdotto nel 1938 e utilizzato, con alcune varianti, fino alla stagione 1946-47. Sopra la fascia trova spazio il trefoil Adidas in rosso, mentre sul retro del colletto compare la scritta “ROMA CHIAMÒ”, richiamo all’inno di Campo Testaccio e al legame tra il club, la città e la propria storia.

La versione da gara è realizzata con tessuti leggeri e struttura tridimensionale, oltre alla tecnologia CLIMACOOL+, pensata per favorire traspirabilità, comfort e libertà di movimento. Il nuovo kit sarà disponibile da oggi, 6 agosto, negli AS Roma Store, sullo store ufficiale del club e nei canali Adidas selezionati.

Redazione Giallorossi.net