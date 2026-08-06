CALCIOMERCATO | Roma-Cacciamani, si avvicinano le parti: il talento del Torino ha già detto sì

Sistemata la fascia destra con Molina, la Roma prova ora a costruire il futuro sulla corsia opposta. Il nome scelto per crescere alle spalle di Wesley è quello di Alessio Cacciamani, classe 2007 del Torino che ha già aperto al trasferimento nella Capitale.
La trattativa procede a fuoco lento, ma la distanza non appare più insormontabile. Il Torino valuta il giocatore tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre la Roma è salita fino a circa 10-12 milioni con i bonus. Cacciamani viene considerato da Gasperini un profilo particolarmente interessante per la sua duttilità. Può giocare come esterno sinistro di centrocampo, ma anche più avanti, caratteristica che gli permetterebbe di occupare più caselle all’interno della rosa.
Non sarebbe il titolare immediato, ma un investimento sul quale lavorare nel tempo. La volontà del ragazzo può aiutare D’Amico a limare la distanza con il Torino, che resta però deciso a monetizzare al massimo uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile. La Roma non molla e la trattativa va avanti.
FONTI: la Repubblica, Il Messaggero, Corriere della Sera, Il Tempo
Mi piace ha un dribbling fantastico e velocità, questo è un affare.
L’ aria Champion per un giovane è tanta roba…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.