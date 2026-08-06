DAI QUOTIDIANI | Castro e Koulierakis, le alternative che vogliono prendersi la Roma

Erano arrivati per allungare la rosa, ma hanno impiegato pochissimo a far capire di non voler restare in seconda fila. Santiago Castro e Konstantinos Koulierakis, primi due acquisti dell’estate giallorossa, hanno già iniziato a mettere pressione ai titolari nelle prime amichevoli del ritiro gallese.

Castro si è inserito rapidamente nello spogliatoio, formando un piccolo gruppo argentino con Paulo Dybala e Matías Soulé. Gasperini gli sta chiedendo di studiare i movimenti di Donyell Malen, attaccare maggiormente la profondità e ricevere spalle alla porta con il corpo già orientato verso lo scatto successivo. Il tecnico può finalmente contare su due centravanti compatibili con le proprie idee, una situazione molto diversa rispetto alla scorsa estate.

Anche Koulierakis sta mostrando di essere qualcosa in più di un semplice vice Mario Hermoso. Pagato circa 18 milioni bonus compresi, il greco ha già fatto vedere aggressività, personalità e capacità di accompagnare l’azione offensiva. Contro il Newport ha trovato subito il gol di testa, confermando una qualità già mostrata in Bundesliga, dove nella scorsa stagione aveva segnato quattro reti. Nei cinque principali campionati europei soltanto Virgil van Dijk, con cinque gol, aveva fatto meglio tra i difensori, mentre Koulierakis aveva chiuso alla pari con Gianluca Mancini. Due acquisti nati per completare le rotazioni, dunque, ma che sembrano già pronti a ridisegnare le gerarchie.

FONTE: Il Messaggero